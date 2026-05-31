ЗРК надійшло до України 30 травня

У суботу, 30 травня, Сили оборони України отримали нову пускову установку IRIS-T. Її передала Німеччина, повідомив у неділю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський.

Президент розповів, що за тиждень росіяни атакували Україну понад 2300 дронами, майже 1560 керованими авіабомбами та 108 ракетами різних типів. Своєю чергою Україна продовжує працювати над посиленням ППО для захисту під повітряних атак.

«Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці», – повідомив Володимир Зеленський.

Водночас він зазначив, що Україна потребує більше ракет до систем ППО, щоб ефективно відбивати російські атаки.

Зазначимо, це вже щонайменше десята система ППО цього типу, яку передає Німеччина. Наприкінці січня 2026 року «Суспільне» з посиланням на посла в Україні Гайко Томса повідомило, що Україна отримала девʼять таких систем.

Defense Express із посиланням на виробника систем Diehl Defence повідомило, що загалом Україна має отримати від Німеччини 18 ЗРК IRIS-T.

Додамо, передача нової пускової установки відбулася на тлі масованих обстрілів України. Зокрема, 24 травня росіяни завдали одного з найбільш концентрованих ударів по Києву, пошкодивши обʼєкти у всіх районах міста. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще майже сотня постраждала. Після цього Володимир Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО.