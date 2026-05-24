Внаслідок атаки зафіксували руйнування в усіх 10 районах Києва

У ніч на неділю, 24 травня, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, пошкодивши цивільну інфраструктуру у всіх районах, щонайменше два десятки людей отримали поранення. Також окупанти атакували Київщину та Черкащину.

Близько 02:00 24 травня у Києві пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко та голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомили, що місто масовано атакували балістичними ракетами.

Внаслідок масованої атаки у Києві зафіксували пошкодження в усіх 10 районах. Так, в Шевченківському районі ракета пошкодила два житлових будинки та офісний центр. На відео, оприлюднених в мережі видно, що внаслідок удару виникла сильна пожежа у ТРЦ «Квадрат», яка перекинулася на Лукʼянівський ринок.

У Дарницькому районі уламки дронів впали гуртожиток на кілька нежитлових приміщень, СТО та машини біля одного з житлових будинків. Мешканців гуртожитку евакуювали. В Оболонському районі дрони влучив у два приватних будинки. Крім того, влучання БпЛА спричинило пожежу у 16-поверховому житловому будинку – вогонь поширився на інший будинок. Також рятувальники повідомили про пожежу в будівельному гіпермаркеті.

У Дніпровському, Святошинському та Подільському районах уламки впали на житлові будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі. У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку. У Соломʼянському районі БпЛА влучив у 23 поверх житлової багатоповерхівки, а в Печерському – у 20-поверхівку, там зайнялися пожежі.

Внаслідок обстрілів знищений Національний музей «Чорнобиль», який має статус памʼятки архітектури, повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. На фото, оприлюднених посадовцем, видно, що обстріл зруйнував частину даху будівлі.

«Відчуття такі самі, як коли русня знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні в 2022 році. Важко, та головне, що всі живі», – написав він.

Пошкодження зафіксували на майдані Незалежності та Хрещатику – там вибиті вікна у низки будинків та закладів. Зокрема, внаслідок атаки на Хрещатику постраждали «Львівські круасани» та головний офіс «Укрпошти».

«Наразі понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень. Триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях працюють усі необхідні служби», – повідомив Тимур Ткаченко.

Віталій Кличко повідомив, що через нічну атаку загинули дві людини, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Згодом Тимур Ткаченко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 62 людей, серед них – двоє дітей.

Доповнено 12:28. Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених внаслідок атаки на Київ зросла до 69 людей.

Руйнування на Київщині

Також під масовану атаку потрапила Київська область. Росіяни атакували вісім районів, там зафіксовані пошкодження. У Фастівському, Обухівському та Броварському районі атака пошкодила приватні будинки, у Бучанському – підприємство та складські приміщення, а також багатоповерхівку та три приватних будинки. У Вишгородському районі пошкоджені приватний будинок та житлова багатоповерхівка, а в Бориспільському – пошкоджені господарські приміщення.

«На Київщині внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Поранення дістали 9 осіб, серед яких немовля віком до одного року. Найбільше постраждалих – у Фастівському районі», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Також є руйнування у Білоцерківському районі – там пошкоджена територія гаражного кооперативу. Низка місцевих телеграм-каналів заявила, що Білу Церкву атакували «Орєшніком» та оприлюднила відео з моментом атаки. Згодом атаку «Орєшніка» підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Зверніть увагу, на відео присутня нецензурна лексика

У пресслужбі Київської обласної прокуратури повідомили, що правоохоронці встановлюють, чим саме росіяни атакували Білу Церкву.

Наслідки атаки на Черкащині

Росіяни також завдали ударів по Черкаській області. За даними Черкаської ОВА, дрон влучив у багатоповерхівку, там зайнялася пожежа з пʼятого по девʼятий поверхи.

«Маємо 11 травмованих, двоє – це діти. Більшості допомога надана на місці», – повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

У Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Наразі триває обстеження території.

Доповнено 10:29. На нічний масований обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський, який повідомив, що від початку доби через російські атаки постраждали щонайменше 83 людини.

«Путін вже й слово “ура” не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій “Орєшнік” проти Білої Церкви», – написав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що нічна атака Росії не має залишитися для неї без наслідків.

«Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово “мир”», – наголосив Зеленський.