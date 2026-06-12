Фахівці з Польщі і України уже четвертий день шукають місця масових поховань місцевих мешканців, які загинули у 1944 році в Гуті Пеняцькій

На четвертий день українсько-польських досліджень на території колишнього села Гута Пеняцька Золочівського району знайшли людські останки. Про це повідомив відділ пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі у п’ятницю, 12 червня.

«На четвертий день польових робіт у Гуті Пеняцькій, поблизу виявлених учора фундаментів храму, ми знайшли перші останки вбитих людей. Припускаємо, що це місце масового поховання. На цьому ранньому етапі дослідження поховальної ями наразі неможливо визначити її повну площу. Виявлено людські останки, частково обгорілі», – йдеться у повідомленні.

Фахівці з Польщі і України уже четвертий день шукають місця масових поховань місцевих мешканців, які загинули у 1944 році в Гуті Пеняцькій. Перші останки знайшли поблизу раніше виявлених фундаментів храму. Кому достеменно вони належать – полякам чи українцям – наразі невідомо. Польські дослідники вважають, що тут може бути захоронено близько 800 тіл. Дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у 2025 році було надано Міністерством культури України ТОВ «Спеціалізована установа «Волинські старожитності». Пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій триватимуть до 18 червня.

Фото IPN

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За словами голови Українського інституту національно пам’яті Олександра Алфьорова, немає достовірної інформації про те, хто вчинив трагедію у Гуті Пеняцькій.

«Існує думка, ніби це зробили бійці дивізії СС "Галичина", проте дослідження істориків доводять, що підрозділу в цьому місці не було. Вони наголошують, що це зробили українські поліційні підрозділи. Але інше питання, що вони були "українськими" за територіальною приналежністю, а не за національним походженням — так само, як і польські поліційні підрозділи не завжди складалися з етнічних поляків. І тут є багато питань. Нам необхідно зрозуміти одне: мають проводитися пошукові роботи та ексгумації. Це абсолютно нормальні процеси як для України, так і для всього світу», – зазначив у коментарі «Суспільному» Олександр Алфьоров.

Як інформував раніше ZAXID.NET, пошукові роботи тривають також і у Волинській області, де на території колишнього села Острівки Волинської області виявили братську могилу.

У березні українсько-польська група фахівців також проводила пошукові роботи у селі Угли на Сарненщині, але масового поховання жертв подій травня 1943 року не виявили.

У травні 2025 року під час розкопок у селі Пужники на Тернопільщині виявили останки 42 людей, які згодом перепоховали.

Довідково. Гута Пеняцька – колишнє село на Львівщині, відоме ще з XVIII століття. Впродовж 1920-30-х рр. воно належало до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки. У цей час у селі компактно проживали представники польського етносу.

28 лютого 1944 року Гута Пеняцька зазнала збройного нападу. За даними архівних джерел, напад на село здійснив підрозділ німецької поліції. Значна частина мешканців Гути Пеняцької трагічно загинула, а саме село було спалено. Точна кількість мешканців, які стали жертвами трагедії у лютому 1944 року, невідома. Після руйнування Гута Пеняцька не була відновлена.