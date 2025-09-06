Під час ексгумаційних робіт експедиція виявила останки 42 людей

У суботу, 6 вересня, у селі Пужники на Тернопільщині перепоховали останки 42 людей, виявлені під час ексгумаційних робіт. У заході взяли участь делегації України та Польщі. Про це повідомили журналісти «Укрінформу» та «Суспільне Тернопіль».

На церемонію перепоховання прибула польська делегація, у складі якої були присутні маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська, міністерка культури і національної спадщини Марта Ценковська, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та генконсул у Луцьку Анна Новаковська, а також близько 40 нащадків мешканців колишнього села.

Від України були присутні в.о. міністра культури Тетяна Бережна, заступниця спікера Ради Олена Контратюк, заступник глави МЗС Олександр Міщенко і очільник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Під час церемонії перепоховання відбулася свята меса римо-католицького обряду.

Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження ще не завершені. Перші результати ідентифікації повинні отримати наприкінці 2025 року.

«Ми маємо ДНК-профілі усіх останків, поодинокі ще досліджуємо, маємо також ДНК членів їхніх родин, які мешкають у Польщі. З огляду на те, що серед жертв є близькі родичі, то персональна ідентифікація останків вимагає дуже складних математичних розрахунків. Ми вже знаємо, що маємо останки людей з конкретних родин, але персональна ідентифікація потребує часу», – розповів професор Поморського медичного університету у Щецині Анджей Оссовський.

Нагадаємо, кладовище вже в неіснуючому населеному пункті Пужники Монастириської громади обрали через те, що воно символічно пов’язане з подіями та жертвами, яких було вбито в лютому 1945 року. Розкопки проводили спільно українські та польські спеціалісти з квітня по травень 2025 року. Під час ексгумаційних робіт експедиція виявила останки 42 людей.

За даними українського історика Володимира Бірчака, 12 лютого 1945 року у селі відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки» та «Чорноморці» і «стрибками» (російською – істрєбітєльний батальйон) та оперативною групою Коропецького РВ НКВС. «Не "етнічна чистка", не напад на мирне населення, не будь-що інше. Бій між УПА та структурами НКВД, у котрих також були поляки. Чи можна назвати ці події "Волинським конфліктом"? Абсолютно ні!», – підкреслював історик. Село Пужники фактично знелюдніло у червні 1945 року, коли радянська влада переселила його жителів до Немисловіце біля Вроцлава.