Військова частина відмовила сержанту із Львівщини у звільненні зі служби через сімейні обставини – для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Військовий у Львівському окружному адміністративному суді підтвердив, що має право на звільнення зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, до суду звернувся сержант, який проходить військову службу під час мобілізації. Він розповів, що у лютому 2025 року звернувся до військової частини із рапортом на звільнення зі служби через сімейні обставини, оскільки потрібно доглядати матір із другою групою інвалідності. До рапорту сержант долучив необхідні документи, які надіслав поштою, але отримав відмову через «недостатність наданих електронних копій документів для прийняття рішення щодо звільнення з військової служби». Після цього сержант звернувся до суду.

Представник військової частини не скористався правом подати відзив та пояснити суду свою позицію. Однак, у відмові, яку цитують у рішенні суду, вказано, що позивач не надав інформацію про членів сім’ї першого та другого ступеня спорідненості.

Цю справу розглянула суддя Оксана Клименко, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Матір військового є розлученою, а, згідно з актом обстеження сімейного стану позивача, встановлено відсутність інших осіб, які можуть доглядати за жінкою.

«З урахуванням вищевказаних документів, зауваження відповідача щодо неповного висвітлення позивачем інформації стосовно членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, які відповідно до закону зобов’язані утримувати та доглядати за матір’ю позивача, є необґрунтованими та не підтверджені жодними доказами», – вказано у рішенні суду.

Суддя підтвердила, що у військового є підстави для звільнення зі служби. Відмову військової частини звільнити сержанта зі служби визнали протиправною, а також зобов’язали повторно розглянути документи з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.