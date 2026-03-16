Військовий отримав інвалідність і грошову компенсацію

Військовий ЗСУ підробив документи про бойове поранення, щоб йому надали групу інвалідності та списали з військової служби. Також він незаконно отримав понад 805 тисяч гривень допомоги. Львівські поліцейські оголосили йому підозру в шахрайстві. Про це 16 березня повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Фігурант подав до лікарської комісії медичні документи про наявність травм, нібито отриманих унаслідок мінно-вибухової події. На підставі чого отримав групу інвалідності, а згодом і одноразову допомогу від держави», – розповіли поліцейські.

Однак оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області встановили, що для того, щоб його списали з військової служби за станом здоров’я, військовослужбовець підробив медичні документи.

«Під час проходження лікування та військово-лікарських комісій повідомляв медичним працівникам неправдиві відомості про нібито отримання травм та захворювань під час участі в бойових діях. Проте безпосередньої участі у бойових діях чоловік не приймав, під час служби у частині бойових травмувань, поранень, контузій чи каліцтва він не отримував», – зазначають у ДСР.

На підставі медичних висновків з фіктивними відомостями чоловік отримав ІІ групу інвалідності, а також одноразову допомогу понад 805 тис. грн.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону додали, що це колишній солдат-сапер підрозділу військової частини з Львівщини у жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я.

«Він подав до військово-лікарської комісії підроблену довідку, нібито видану командиром військової частини. Підроблені документи подав до міжрайонної спеціалізованої психіатричної медико-соціальної експертної комісії, яка на їхній підставі встановила йому ІІ групу інвалідності. Це надало підозрюваному право на соціальні пільги та грошові виплати», – уточнили у спецпрокуратурі.

Слідчі повідомили колишньому військовослужбовцю про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.