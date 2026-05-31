У Чернівцях надзвичайники врятували чоловіка, який п’ять діб провів у ямі без їжі та води
Чернівчанин упав у колекторну яму глибиною понад три метри
У Чернівцях рятувальники допомогли 33-річному чоловікові, який упав до колекторної ями та не міг самостійно звідти вибратися. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Чернівецькій області 31 травня.
За інформацією рятувальників, потерпілого виявив перехожий в одному з районів міста в суботу, 30 травня. Він почув крики про допомогу та викликав рятувальників.
Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що 33-річний чернівчанин упав у колекторну яму глибиною понад три метри. За словами потерпілого, він провів там п'ять днів без їжі та води.
Чернівчанин розповів, що не помітив відсутнього люка й провалився в яму, звідки самотужки вибратись було неможливо.
Рятувальники аварійно-рятувальної групи за допомогою спорядження витягнули чоловіка з ями та передали його медикам. Його госпіталізували.