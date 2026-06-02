Для відвідувачів передбачені різні сценарії дозвілля та відпочинку

Avalon продовжує реалізовувати озвучені раніше обіцянки перед громадою та мешканцями району. Девелоперська компанія отримала фінальні погодження та переходить до старту робіт із відновлення озера на вул. Замарстинівській та благоустрою прилеглої території.

Для компанії цей проєкт є значно більшим, ніж просто благоустрій окремої ділянки. Це про відповідальність перед містом, відкритий діалог із громадою та послідовність у реалізації рішень, які мають створювати довгострокову цінність для мешканців.

Проєкт передбачає комплексне перетворення території з формуванням нового публічного простору навколо водойми. Центральним елементом концепції стане саме озеро та благоустроєна рекреаційна зона довкола нього – із зеленими насадженнями, пішохідними прогулянковими доріжками та просторами для щоденного відпочинку. Основна ідея полягає у створенні відчуття природного середовища просто посеред міста.

Візуалізація Avalon

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У компанії зазначають, що одним із ключових завдань під час розробки концепції було знайти баланс між комерційною функцією території та відкритим громадським простором, доступним для мешканців району та міста.

Для відвідувачів передбачені різні сценарії дозвілля та відпочинку: тераси, оглядові майданчики з різними типами покриття, лежаки, гамаки, лавки та простори для прогулянок біля води. Окремо на території будуть облаштовані дитячі майданчики та зони для активного відпочинку.

Особливу увагу команда приділила збереженню існуючого природного середовища. У проєкті максимально враховано наявні зелені насадження вздовж вул. Замарстинівської, які планують інтегрувати у майбутній благоустрій території.

Архітектурна концепція також передбачає створення закладу харчування з мінімалістичною сучасною архітектурою, фасади якого будуть орієнтовані безпосередньо на озеро. Перед будівлею планується облаштування відкритої тераси, яка стане природним продовженням громадського простору та поєднає інтер’єр із навколишнім середовищем.

У Avalon наголошують, що сучасний девелопмент сьогодні – це не лише створення житла чи комерційної інфраструктури, а відповідальність за якість міського середовища та комфорт громади. Саме тому компанія продовжує працювати над проєктами, які створюють додаткову цінність для району та міста загалом.

Відновлення озера на вул. Замарстинівській має стати новою точкою тяжіння для району – простором для прогулянок, зустрічей, спорту та щоденного відпочинку мешканців. А головне – ще одним прикладом того, що озвучені компанією обіцянки переходять у реальні дії та зміни міського простору.