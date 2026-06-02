АЗС оновили ціни на пальне

На початку червня деякі українські мережі автозаправних станцій скоригували ціни на пальне. Зокрема, мережа Socar знизила вартість дизельного пального на 1 грн за літр порівняно з показниками на 29 травня, тоді як «Укрнафта» підвищила ціну бензину А-95 преміум на 2 грн за літр. Про це свідчать дані, оприлюднені на офіційних сайтах та в мобільних застосунках операторів, передає NV.

Водночас великі мережі UPG, OKKO та WOG залишили ціни на пальне без змін.

Станом на 2 червня вартість пального у п’яти найбільших мережах АЗС коливається в таких межах:

бензин А-95 преміум – від 76,9 до 83,9 грн/л;

бензин А-95 – від 74,9 до 79,9 грн/л;

дизельне пальне преміум – від 86,9 до 92,9 грн/л;

дизельне пальне – від 84,26 до 88,9 грн/л;

скраплений газ – від 45,9 до 47,9 грн/л.

Нагадаємо, в Україні завершилася державна програма паливного кешбеку, яка діяла з 20 березня до 31 травня 2026 року. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, за цей період компенсацією скористалися майже 2,3 млн громадян.

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, які приєдналися до програми. Розмір компенсації становив 15% від вартості дизельного пального, 10% – бензину та 5% – скрапленого газу.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, до програми долучилися понад 220 операторів АЗС по всій країні – від найбільших мереж до регіональних заправок.

Українські АЗС оновили ціни на пальне / Інфографіка NV

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявляв, що продовження програми після травня не планується через значне навантаження на державний бюджет. За його словами, виплата паливного кешбеку коштувала бюджету близько 20 млн грн щодня.

