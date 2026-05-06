«Укрнафта» у квітні стала лідером паливного ринку

Державна «Укрнафта» у квітні вперше вийшла на перше місце за обсягами продажів пального в Україні, обігнавши мережі ОККО та WOG. Ще на початку року компанія була на третій позиції, пише Forbes Ukraine.

У квітні продажі бензину на українських АЗС скоротилися на 8%, дизельного пального – на 3%. На цьому тлі найбільші приватні оператори, зокрема ОККО, WOG і UPG, зменшили реалізацію, тоді як «Укрнафта» наростила обсяги та зміцнила вплив на ринку.

Зростання позицій державної компанії пов’язане з її ціновою політикою. Як писав ZAXID.NET, за дорученням уряду компанія реалізує пальне з мінімальною маржинальністю, фактично стримуючи роздрібні ціни.

Що відбувається з цінами на ринку?

Водночас цінова ситуація на ринку залишається нестабільною. З кінця лютого до початку травня середня роздрібна ціна дизпального зросла на 44% – до 88,39 грн/л, бензину А-95 – на 18%, до 72,75 грн/л, автогазу – на 26%, до 48,31 грн/л.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує, що подорожчання триватиме й надалі. Станом на початок травня гуртова ціна дизпального становила близько 83 грн/л при роздрібній близько 88 грн/л, тобто маржа скоротилася до приблизно 5 грн/л проти понад 8 грн/л торік. Схожа ситуація і з бензином – при гуртовій ціні близько 70,6 грн/л на АЗС його продають у середньому по 72,6 грн/л. Різниця між гуртом і роздробом скоротилася до близько 2 грн/л проти майже 9 грн/л раніше.

За словами експерта, ринок наразі перебуває під суттєвим тиском, зокрема через політику стримування цін з боку держави.

«”Укрнафта” працює з мінімальною або нульовою маржинальністю за урядовим дорученням, що вже впливає на баланс на ринку. У березні компанія обійшла WOG і вийшла на друге місце після ОККО, а вже у квітні – очолила ринок. За два місяці продажі зросли більш ніж на 50%», – заявив Куюн.

Куюн також наголосив, що дефіциту пального в Україні немає – ресурсу вистачає для покриття попиту. Однак, якщо нинішні тенденції збережуться, ринок може надалі працювати в умовах мінімальної прибутковості, а ціни – поступово зростати.

Нагадаємо, уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне для українців до 31 травня. Водночас із 1 травня змінюється максимальний розмір компенсації – до 500 грн на місяць на одного користувача замість 1000 грн.