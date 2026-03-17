П’ять автозаправок мереж ОККО та «Укрнафта» вже отримали відповідні дозволи на продаж ліків

Мережі автозаправок ОККО та «Укрнафта» отримали перші ліцензії на продаж лікарських засобів. Йдеться про реалізацію безрецептурних препаратів на АЗС у межах змін, які уряд запровадив для відкриття фармацевтичного ринку. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Кабінет Міністрів, Держлікслужбу та власні джерела.

Як повідомила Держлікслужба «Економічній правді», станом на 11 березня 2026 року п’ять автозаправок мереж ОККО та «Укрнафта» вже отримали відповідні дозволи на продаж ліків. Це сталося після того, як Кабінет Міністрів дозволив продавати безрецептурні ліки не лише в аптеках, а й на автозаправках.

Раніше фармацевтичний ринок в Україні був фактично закритим для інших гравців: ліки могли продавати лише аптеки, де обов’язково працюють фахівці з фармацевтичною освітою.

Нові правила передбачають значно простіші вимоги для АЗС порівняно з аптеками. Зокрема, один фахівець з фармацевтичною освітою може відповідати одразу за всі точки продажу в межах мережі. При цьому цей фахівець не зобов’язаний бути присутнім на кожній заправці – консультації можуть надаватися дистанційно або взагалі не надаватися.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що на АЗС дозволено продавати лише безрецептурні препарати, тому покупець може самостійно ухвалювати рішення щодо їх використання. Водночас аптеки й надалі повинні мати кваліфікованого працівника в кожному закладі.

За даними «Економічної правди», рішення уряду викликало критику з боку аптечних мереж і фармацевтів. Вони вважають, що спрощення вимог може створити ризики для споживачів і знизити стандарти контролю за продажем ліків.

Паралельно з АЗС масштабувати продаж і доставку ліків планує «Укрпошта». Компанія заявляє, що зможе реалізовувати препарати по всій країні – орієнтовно у 26 тис. точок, однак, учасники фармринку ставляться до цих планів скептично і сумніваються в наявності відповідної інфраструктури. За даними Forbes Україна, за останні два роки «Укрпошта» інвестувала близько 40 млн грн у розвиток аптечного напряму, зокрема в сортування і пакування ліків. Компанія також уклала угоди з 20 виробниками і заявляє, що вже у квітні планує розпочати доставку препаратів у свої відділення після завершення системи контролю температури.

Фармацевтичний ринок України роками залишався фактично закритим для сторонніх гравців. Продаж ліків був зосереджений у великих аптечних мережах, які формували значну частину ринку, серед яких АНЦ, «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» і «Бажаємо здоров’я». Як пише «Економічна правда», про вплив цієї пʼятірки ходили легенди, а чиновники згадували ці аптеки як гігантів, які могли зупинити будь-які регуляторні зміни і навіть угоди між великими бізнесами, аби не допустити конкурентів.

У січні 2026 року учасники фармацевтичного ринку та мережі АЗС у розмові з «Економічною правдою»скептично оцінювали ідею продажу ліків на заправках, зокрема через поспіх у зміні ліцензійних умов. Проте проєкт урядової постанови подали до Державної регуляторної служби 25 грудня – за день до ухвалення, без її висновку. У документі також не було чітко визначено правил для АЗС і він не узгоджувався із законом «Про лікарські засоби». Деякі представники ринку припускали, що таким чином уряд намагався тиснути на аптечні мережі. У МОЗ наголошують, що рішення про допуск АЗС до продажу ліків є прагматичним і спрямоване на розширення доступу до препаратів.

У нових правилах уряд фактично визначив продаж ліків на АЗС як виняток із чинного законодавства, що викликало зауваження Антимонопольного комітету. АМКУ заявив, що не підтримує таку ініціативу, оскільки спрощені умови дають заправкам конкурентну перевагу над аптеками.

У міністерстві допускають, що вихід заправок на ринок може вплинути на ціни, однак головною метою називають підвищити доступ до препаратів у віддалених населених пунктах.