30-річний водій Audi загинув у ДТП у Самборі
У суботу, 30 травня, у місті Самбір на Львівщині сталася ДТП за участі двох автомобілів Audi. Від удару авто злетіли з дороги в кювет, один водій загинув.
За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:45 у Самборі на вул. Промисловій. Відбулося зіткнення двох автомобілів марки Audi. Унаслідок аварії один із водіїв – житель Самбірського району віком 30 років – від отриманих травм загинув на місці. Інший водій, 61-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований медиками швидкої допомоги.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.