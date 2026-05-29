Територія сміттєпереробного заводу перебуває під охороною

У п’ятницю, 29 травня, на територію будівельного майданчика сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові намагався потрапити консул Генерального консульства Республіки Польщі разом із адвокатами компанії Control Process S.A.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, серед тих, хто намагався потрапити на територію заводу був консул Генерального консульства Республіки Польща у Львові, а також адвокати, які представляють інтереси компанії Control Process S.A. – колишнього підрядника будівництва заводу. На територію підприємства делегацію не пустили, оскільки візит не був погоджений із ЛКП «Зелене місто», яке є замовником будівництва заводу. Відтак охорона діяла відповідно до встановленого режиму доступу і відмовила усій делегації у доступі на будмайданчик.

До об’єкта намагалися потрапити консул Польщі та представники Control Process S.A. Фото ZAXID.NET

Згодом Control Process S.A. підтвердив інформацію про те, що їхніх адвокатів не допустили на будмайданчик, назвавши це «рейдерством».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що відомо про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові?

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 року на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі ЄБРР, грантових коштів міжнародних донорів, а також співфінансування з бюджету Львівської міської ради. У 2025–2026 роках будівництво заводу опинилося в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів. Спочатку завод планували запустити ще у серпні 2023 року. Згодом дату перенесли на березень 2024 року. Однак підрядник знову не вклався у терміни і дату перенесли на 30 серпня 2025 року. Потім дату перенесли ще раз – до 4 жовтня 2025 року. 23 березня 2026 року місто офіційно надіслало підряднику повідомлення про розірвання угоди через систематичне невиконання зобов'язань.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що дії колишнього польського підрядника мають всі ознаки політичного тиску. Чому сміттєпереробний завод у Львові досі не запрацював та хто за це відповідальний дивіться тут.

15 квітня 2026 року заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький назвав розірвання Львовом контракту з польським підрядником Control Process S.A. «вкрай недружнім кроком», який негативно впливає на польсько-українські відносини.

На заяву польського урядовця відреагував міський голова Львова Андрій Садовий, який закликав не втягувати будівництво сміттєпереробного заводу в політику. Він наголосив, що конфлікт стосується виконання комерційного контракту, а не українсько-польських відносин.

Під час сесії 28 травня депутати Львівської міської ради вдруге звернулись до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з із закликом не використовувати господарський спір для політичного чи дипломатичного тиску. На тій же сесії директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров повідомив, що Control Process S.A. досі не повернув місту 1 млн євро авансу. З цього приводу ЛКП звернулось до банку-гаранта і очікує повернення грошей.

ZAXID.NET звернувся до Генерального консульства Республіки Польщі у Львові за коментарем про причини візиту консула на будмайданчик. Редакція оприлюднить відповідь дипустанови, як тільки її отримає.