Підрядник затягує всі допустимі строки без пояснень та не виконує зобовʼязань

У понеділок, 23 березня, львівське комунальне підприємство «Зелене місто» надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові. Таке рішення зумовлене тривалим невиконанням підрядником своїх зобов’язань за контрактом. Про це повідомили на сайті ЛМР.

«У звʼязку з систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов’язань, а також у зв’язку з невиконанням приписів FIDIC-інженера і не реагуванням на дані зауваження ми прийняли рішення розірвати угоду з даним підрядником», – прокоментував директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Керівництво «Зеленого міста» наголошує, що впродовж 2025 року підрядник отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути. Серед порушень підрядника такі:

не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику –ЛКП «Зелене місто»;

не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P);

відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом;

відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Підрядник отримав додаткові терміни для виправлення ситуації, проте жодне з цих порушень не усунув. Також представники Control Process S.A. намагалися перешкодити отриманню банківської гарантії, яку витребувало «Зелене місто». Це стало додатковою підставою для розірвання контракту.

За умовами договору, розірвання контракту набуде чинності через 14 днів з моменту надіслання повідомлення – 6 квітня 2026 року.

Яе інформує міськрада, компанія Control Process має схожі проблеми з будівництвом об’єктів і у Польщі. З цією компанією вже розірвали контракт через затримку та помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща), а також через незадовільний прогрес робіт в м. Ловіч та через системне невиконання графіків у м. Яроцін.

