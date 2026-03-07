Завод польська компанія Control Process S.A. мала збудувати і ввести в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року.

Через порушення контракту польською компанією Control Process S.A. щодо будівництва сміттєпереробного заводу польський банк-гарант у четвер, 5 березня, сплатив місту 3,6 млн євро банківської гарантії. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У лютому ЛКП «Зелене місто» звернулось до польського банку ING Bank Śląski через невиконання польською компанією-підрядником зобов’язань щодо будівництва заводу у Львові. Зокрема, мова йде про незавершене проєктування, поставку не всього обладнання, відмову виконувати частину робіт та недопущення окремого підрядника на майданчик для підключення електропостачання. За договором сміттєперобний завод польська компанія Control Process S.A. мала збудувати і ввести в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року.

Як йдеться в повідомленні, після скерування вимог до банку-гаранта польська компанія Control Process S.A. надсилала листи до ЛКП «Зелене місто» з погрозами та вимогами відкликати виплату гарантії. Компанія намагалася призначити надзвичайного арбітра, однак Міжнародна торгово-промислова палата (ICC) у Парижі не знайшла підстав для відкриття такого провадження.

«Банк взяв до уваги всі наші аргументи. Це була трьохтижнева боротьба за ці кошти, і вони вже на нашому рахунку. Під час консультацій з ЄБРР і в подальших діях ми будемо розуміти, яким чином, коли і за яких умов ми можемо їх використати. Ми не зупиняємось на даній опції по витребуванню гарантії і будемо надалі використовувати інші опції за контрактом та українським законодавством», – повідомив Олександр Єгоров, директор ЛКП «Зелене місто».

Через порушення термінів будівництва щодня підряднику нараховуються штрафні санкції у розмірі 1901 євро/день за затримку проєктування та 27 394 євро/день за затримку виконання робіт.

Нагадаємо, раніше польський підрядник заявив, що будівництво сміттєпереробного заводу затримується через повітряні тривоги. Тоді Control Process S.A. повідомляв про нібито 150 таких днів. Натомість за інформацією надзвичайників за цей період повітряні тривоги у робочий час сумарно тривали лише два дні.