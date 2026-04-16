На складі зберігали сигарети без акцизних марок та нелегальний спирт

У селі Шегині біля кордону на Львівщині виявили нелегальний склад, де зберігали контрафактні сигарети і алкоголь. Продукцію реалізовували на території Яворівського району. Під час обшуків вилучили товар на суму близько 13 млн грн.

Як повідомили в четвер, 16 квітня, у прокуратурі та БЕБ Львівщини, великі партії тютюнових виробів без марок акцизного податку та нелегальний алкоголь зберігали у технічних приміщеннях у селі поблизу кордону. Далі продукцію систематично постачали до роздрібних торгових точок Яворівського району.

«У ході проведення обшуків вилучено понад 253 тис. пачок контрафактних сигарет та близько 2 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту (у тетра-паках). Загальна вартість вилученої продукції становить близько 13 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків вилучили нелегальну продукцію

За фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без акцизних марок та спирту відкрили кримінальне провадження (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ). За даними ZAXID.NET, нелегальний склад діяв у селі Шегині. Причетному до функціонування складу готують підозру.