Агрофірма розорала пасовища та використовувала як ріллю

Після втручання прокуратури суд відібрав у ТОВ «Захід-Агро МХП» 84 га у Перемишлянській громаді на Львівщині та повернув їх громаді. Причиною такого рішення стало використання земельних ділянок не за призначенням. Відповідно до умов договору оренди, земля мала використовуватися як посовище, натомість підприємство використовувало її як ріллю для вирощування сільськогосподарських культур.

Як повідомили 16 квітня у прокуратурі Львівщини, на сьогодні забезпечено реальне виконання рішень судів щодо двох земельних ділянок, площею 64,5 та 19,5 га на території Перемишлянської громади.

«Встановлено, що тривалий час землі орендувало товариство, яке займається вирощуванням зернових культур. Попри те, що цільове призначення земель – пасовища, орендар використовував їх для вирощування сільськогосподарських культур. Тоді як чинне законодавство чітко регламентує використання пасовищ – виключно для сінокосіння та випасу худоби, а розорювати їх заборонено», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Після виявлення порушень прокурори звернулися до суду з вимогою розірвати договори оренди з недобросовісним орендарем та зобов’язати його повернути ділянку. Суди першої інстанції та апеляції підтримали позови прокуратури.

Відповідно до постанов у судовому реєстрі, суд розірвав договори оренди земельних ділянок площею 19,5 га та 64,5 га, які були укладені у 2017 році між Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та ТОВ «Захід-Агро МХП».

За даними YouControl, ТОВ «Захід-Агро МХП» зареєстроване понад 15 років тому у Рогатині на Івано-Франківщині. Основний виді діяльності – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновниками підприємства є ПАТ «МХП» (Миронівський хлібопродукт) та ТОВ «МХП-ЛК Юкрейн Груп». Понад 57% у статутному капіталі ТОВ «Захід-Агро МХП» належить мешканцю Київщини Юрію Косюку.