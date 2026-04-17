Володимир Зеленський підписав укази 17 квітня

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 квітня, підписав укази про запровадження санкцій проти понад 120 російських військових командирів, причетних до ракетних ударів по Україні, а також проти дев’яти релігійних діячів, які підтримують агресію Росії. Відповідні документи оприлюднили на сайті голови держави.

До санкційного списку увійшли командири підрозділів дальньої авіації ВКС РФ, які відповідають за масовані удари крилатими та аеробалістичними ракетами по українських містах і критичній інфраструктурі. Зокрема, їх пов’язують із атаками на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, багатоповерхівку в Тернополі та торгівельний центр «Амстор» у Кременчуці.

Також під санкції потрапили командири військово-морського флоту Росії, які здійснювали обстріли України з кораблів і підводних човнів із застосуванням ракет «Калібр». Їхні підрозділи причетні до ударів по енергетичній інфраструктурі в Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Миколаївській та Одеській областях.

Окрім цього, обмеження запроваджено проти командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ РФ, які застосовували комплекси «Іскандер-М» та інші ракети наземного базування. Їх пов’язують із ударами по Сумах, Чернігову та селу Грозове на Харківщині, де загинули мирні жителі.

Окремо санкції торкнулися представників російської церкви та пов’язаних із нею структур, які, за даними української влади, поширювали пропаганду та виправдовували війну проти України.

Україна також планує передати інформацію про нові санкційні списки міжнародним партнерам для узгодження аналогічних обмежень у їхніх юрисдикціях.

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій проти російських суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом та схемами обходу обмежень.