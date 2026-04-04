Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній ВПК Росії

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 квітня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій проти російських суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом та схемами обходу обмежень. Відповідні рішення закріплені указами №294/2026 та №295/2026.

До санкційного пакета, спрямованого проти російського ВПК, увійшли 26 людей і 31 компанія. Серед них – підприємства, що займаються виробництвом безекіпажних підводних, надводних і повітряних систем, а також розробкою програмного забезпечення для них.

Під обмеження також потрапили компанії, які виробляють і обслуговують різні види озброєння, зокрема засоби радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони, бронетехніку, кораблі, підводні човни та допоміжний флот, а також портове обладнання та комплектуючі.

Окремо санкції запровадили проти підприємств авіабудівної галузі, які виготовляють і ремонтують деталі для вертольотів типів Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172 і Мі-14. Крім того, до списку включено ще сім фізичних і 11 юридичних осіб, які причетні до обходу санкцій. Серед них – виробники компонентів для ракет Х-101, Х-59М2/М2А та «Іскандер-К».

Також під обмеження потрапили компанії та їхні керівники, які ведуть незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, вони брали участь у будівництві Кримського мосту.

«Ці санкції б’ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами», – наголосив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, Зеленський 21 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розширення санкцій проти представників «тіньового флоту» Росії та російського військово-промислового комплексу.