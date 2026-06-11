ЄЦБ підвищив облікову ставку

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вирішив підвищити процентні ставки з 2% до 2,25%. Цей крок має стримати зростання інфляції, яке виникло через війну на Близькому Сході, передає New York Times. Ставка ЄЦБ поширюється на 21 країну єврозони.

ЄЦБ підвищив облікову ставку вперше за три роки, востаннє її змінювали у вересні 2023-го. У 2024 та 2025 роках регулятор, навпаки, знижував ставки вісім разів.

Інфляція у єврозоні зростає

Станом на травень 2026 року рівень інфляції у країнах, що використовують євро, становив 3,2%. Це пов’язували з підвищенням цін на енергоносії, водночас цей показник значно перевищував цільовий ЄЦБ у 2%. Зокрема, до початку бойових дій в Ірані рівень інфляції був нижчим за 2%.

Нові прогнози ЄЦБ свідчать, що інфляція в єврозоні сягатиме в середньому 3% у 2026 році та 2,3% у 2027 році, а до цільового рівня у 2% повернеться аж у 2028 році.

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Також регулятор скортив прогноз зростання ВВП регіону до 0,8%.

Аналогічні кроки вже зробили центральні банки інших країн. Зокрема ставки підвищили Південно-Африканська Республіка, Австралія та Норвегія. Ймовірно, підвищити ставку може і Банк Японії, що стане першим таким рішенням із грудня 2025 року. Також не виключається, що цього року ставку підвищать і США.

До слова, в Україні у травні 2026 року річна інфляція сповільнилася до 8,2% після 8,6% у квітні. Водночас порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни зросли на 0,9%.