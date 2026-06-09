Ціни в Україні у травні зростали повільніше

У травні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 8,2% після 8,6% у квітні. Водночас порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни зросли на 0,9%. Про це повідомила Державна служба статистики 9 червня.

За даними відомства, базова інфляція у травні становила 0,7% у місячному вимірі та 7,9% у річному. Найбільше вплинуло на зростання цін подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, які за місяць додали 1,2%. Найшвидше зростали ціни на фрукти – на 11,1%. Також подорожчали продукти переробки зернових, хліб, соняшникова олія, макаронні вироби, риба, безалкогольні напої, яловичина та цукор. Зростання цін у цих категоріях становило від 1,2% до 6,4%.

Водночас окремі продукти стали дешевшими. Найсуттєвіше знизилися ціни на яйця – на 15,3%. Також подешевшали овочі, молоко, свинина, вершкове масло та сало.

Алкогольні напої та тютюнові вироби у травні подорожчали на 1,9%. Зокрема, ціни на тютюнові вироби зросли на 2,1%, а на алкоголь – на 1,6%. Одяг і взуття стали дешевшими на 1,8%. При цьому взуття подешевшало на 2%, а одяг – на 1,6%.

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Ціни на транспорт зросли на 0,7%. Основними чинниками стали підвищення вартості проїзду в автомобільному пасажирському транспорті на 2,7%, а також подорожчання палива та мастил на 0,6%.

Зауважимо, що з початку року річна інфляція прискорювалася щомісяця: із 7,4% у січні до 7,6% у лютому, 7,9% у березні та 8,6% у квітні. Таким чином, травень став першим місяцем 2026 року, коли темпи зростання споживчих цін почали сповільнюватися.

У березні НБУ знизив облікову ставку до 15%, пояснючи це погіршенням інфляційних очікувань. Водночас наразі траєкторія інфляції майже відповідає прогнозу регулятора.

Як писав ZAXID.NET, у квітневому Інфляційному звіті НБУ прогнозував, що інфляція почне сповільнюватися в другій половині року, а ситуація в економіці та на ринку праці поступово покращуватиметься. Зокрема, вже з 2027 року Україна може перейти від відтоку населення до його повернення. Якщо у 2026 році чистий відплив населення оцінюється приблизно у 200 тис. людей, то у 2027 році очікується повернення близько 100 тис. українців, а у 2028 році – вже близько 500 тис. людей.