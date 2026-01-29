НБУ знизив облікову ставку, але погіршив прогноз інфляції

На тлі зниження інфляції Національний банк ухвалив рішення про зниження облікової ставки з 15,5% до 15%, яке набуде чинності 30 січня. В оновленому макропрогнозі регулятор погіршив очікування щодо зростання економіки на інфляції на кінець 2026 року. Про це на брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Головні чинники, що дозволили НБУ знизити ставку, це стійке зниження інфляції та зменшення ризиків, повʼязаних із зовнішнім фінансуванням. Уповільнення інфляції регулятор повʼязує з ефектом нових врожаїв, а також певною мірою зі стабільністю на валютному ринку та зменшення тиску на ринку праці.

У наступні місяці НБУ очікує подальше зниження інфляції, однак у другому півріччі прогнозує певне прискорення, зокрема через ефекти низької бази. Якщо попередній прогноз Нацбанку на кінець року становив 6,6%, то тепер регулятор погіршив його до 7,5%.

«Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки, – зазначив Пишний, – Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність».

Прогноз зростання ВВП цьогоріч – 1,8% (попередній був 2%).

Зовнішнього фінансування вистачить для беземісійного фінансування бюджету, вважають в НБУ. Головним фактором тут стало погодження Євросоюзом допомоги на 90 млрд євро, з яких 30 млрд – безпосередньо до держбюджету. Завдяки цьому НБУ суттєво покращив очікування щодо валютних резервів на кінець року – з 52,2 млрд доларів до 65 млрд доларів.

До нинішнього рішення НБУ шість разів зберігав облікову ставку на рівні 15,5% (з червня 2025 року). Рішення знизити облікову ставку (вперше з червня 2024 року) збіглося в часі зі значними викликами для економіки України через масштабні російські обстріли енергетики.

Нагадаємо, облікова ставка – один із методів стримування інфляції. Це показник, що визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. Від нього залежать відсоток, під який банки надаватимуть кредити, та депозити населенню і бізнесу.

Високий показник гальмує негативний вплив інфляції та допомагає стримати відтік коштів. Низький – пожвавлює інвестиційну діяльність та сприяє розвитку бізнесу.