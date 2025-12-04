Аналітики прогнозують зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогнози глобального зростання на 2025 та 2026 роки через інвестиції в IT та фондовий ринок, про це йдеться у звіті Global Economic Outlook. Агентство покращило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,4%.

При цьому With Ratings прогнозує, що у 2026 році глобальне економічне зростання сповільниться до 2,4%, що трохи вище за попередню оцінку у 2,3%.

«Зростання інвестицій в IT-сферу і збільшення добробуту нанесення завдяки ралі фондових ринків пом’якшують негативний вплив від імпортних мит, що зростають», – ідеться в повідомленні агентства.

Прогноз зростання ВВП США на цей рік підвищено до 1,8% з 1,6%, єврозони – до 1,4% з 1,1%. У 2026 році агентство очікує зростання американської економіки на 1,9% і європейської – на 1,3%. Китай, за оцінкою Fitch, зросте на 4,8% у 2025 році та на 4,1% – у 2026-му.

Fitch поліпшило прогнози і для Індії – до 7,4% з 6,9% на поточний рік. Переглянути показники вдалось завдяки хорошим показникам споживчих витрат, а також зниженню інфляції та очікуваним пом’якшенням грошово-кредитної політики індійського ЦБ. Експерти вважають, що Федеральна резервна система і Банк Англії утричі знизять ключові відсоткові ставки у 2026 році, тоді як ЄЦБ буде утримувати ставки на поточному рівні.

До слова, МВФ також переглянув прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, підвищивши його з 2,8% до 3%. Цьому посприяло помʼякшення торговельних обмежень США, послаблення долара та економічна стійкість Китаю.

Водночас прогноз суперечить застереженням МВФ про можливе сповільнення економіки через торговельну війну. Щоправда, зростання у 3% є нижчим за середній показник 3,7%, який фіксували до пандемії коронавірусу. Тож МВФ відзначає «крихку стабільність» глобальної економіки.