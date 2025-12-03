Податкова ставка для банків зросте

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та вцілому законопроєкт №14097, який передбачає тимчасове підвищення податку на прибуток банків до 50% (зараз – 25%). Його підтримали 272 нардепи, свідчить трансляція пленарного засідання.

Міністерство фінансів сподівається, що це дозволить у 2026 році отримати до бюджету 30 млрд грн. Нацбанк при цьому вважає, що підвищення податку не принесе стільки, як очікує влада.

«Воно не буде нести фіксальних очікувань, що зараз декларуються, але може мати обмеження на діяльність, а відтак спровокувати потребу в докапіталізації державних банків, яка відбуватиметься з державного бюджету», – сказав голова НБУ Андрій Пишний під час обговорення законопроєкту.

Зауважимо, що за перші три квартали 2025 року українські банки отримали рекордні 119,4 млрд грн чистого прибутку, це на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Вперше Рада ввела 50% податку на прибуток банків у 2023 році. Тоді планувалося, що це буде одноразовий захід, але починаючи з 2024 року базова ставка знизиться до 25%, але у жовтні 2024 року депутати знову підвищили її до 50%. У 2025 році банки сплачують податок на прибуток за базовою ставкою.