Кредитування збільшило прибутковість банків

Комерційні банки України за дев’ять місяців 2025 року заробили 119,4 млрд грн чистого прибутку – це на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив Національний банк.

Основним джерелом прибутку НБУ називає активне кредитування. У третьому кварталі банки отримали більше доходу від кредитів, частка яких у загальному доході зросла до близько 48%. Також трохи зросла дохідність вкладень у державні облігації (ОВДП). Водночас вартість фондування залишалася стабільною, тому чиста процентна маржа піднялася до 7,8%, а чистий процентний дохід зріс на 16,6% у порівнянні з минулим роком.

Отриманий прибуток підтримує капітал банків і дозволяє їм продовжувати кредитування. НБУ зазначає, що запаси капіталу в системі достатні, хоча деякі банки проводитимуть програми капіталізації або реструктуризації.

Водночас регулятор попереджає про можливі труднощі через плановане підвищення податку на прибуток до 50% у 2026 році. Подібний податок банки вже сплачували двічі: 77 млрд грн у 2023 році та 96 млрд грн у 2024 році. Якщо законопроєкт пройде друге читання, новий податок почне діяти наступного року.