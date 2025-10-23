НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%

Національний банк України вп’яте поспіль залишив облікову ставку без змін – на рівні 15,5%, пояснивши це необхідністю стримувати інфляційний тиск і підтримувати привабливість гривневих активів. Водночас регулятор погіршив прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9%, повідомляє пресслужба НБУ.

Інфляція висока

У Нацбанку зазначили, що попри зниження споживчої інфляції до 11,9% у вересні, фундаментальний ціновий тиск залишається високим. Базова інфляція становить 11%, а очікування бізнесу та населення щодо подальшої динаміки цін майже не змінилися.

Серед головних ризиків регулятор називає енергетичний дефіцит після атак на інфраструктуру, зростання бюджетних витрат і підвищення собівартості бізнесу через дорожчу енергію та оплату праці.

Прогноз зростання економіки

НБУ прогнозує, що зниження облікової ставки можливе не раніше першого кварталу 2026 року, однак у разі посилення інфляційного тиску цей термін може бути відкладено.

За оновленим прогнозом, інфляція у 2025 році становитиме 9,2%, у 2026 році – 6,6%, а до цільового рівня 5% знизиться лише наприкінці 2027 року. Очікуване зростання ВВП – 1,9% у 2025 році (раніше прогнозували 2,1%), 2% у 2026-му та 2,8% у 2027-му.

Довідково. Облікова ставка – це базовий показник вартості грошей у країні, який впливає на кредитні та депозитні ставки. Після початку повномасштабного вторгнення НБУ підвищив її з 10% до 25%, і лише в 2023 році поступово почав знижувати, довівши до поточних 15,5%.