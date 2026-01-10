Танкер змінив реєстрацію після запровадження ембарго на морські перевезення російської нафти

Грузинська берегова охорона затримала та оштрафувала у своїх водах нафтовий танкер Caminero під прапором Панами. До того він ходив під російським прапором.

Про затримання судна Caminero у суботу, 10 січня, повідомила прикордонна поліція Грузії. За даними правоохоронців, танкер рухався під прапором Панами із порушеннями.

Корабель затримали відповідно до частини 1 статті 114 Кодексу адміністративних правопорушень Грузії. Стаття стосується порушення правил навантаження, розвантаження та укладання вантажів у морських портах.

Щодо капітана Caminero, громадянина Туреччини, розпочали провадження та оштрафували його на 15 тис. ларі (приблизно 240 тис. грн). Після того, як судно сплатило штраф, його відпустили.

Грузинський ресурс Newsgeorgia повідомив, що до 2022 року танкер ходив під російським прапором. Місце реєстрації Caminero змінили лише наприкінці 2022 року, після обмеження цін на морські постачання російської нафти та ембарго.

Сервіс відстеження кораблів MarineTraffic свідчить, що танкер вийшов з територіальних вод Грузії та рухається вздовж узбережжя Туреччини Чорним морем.