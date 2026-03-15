Президент зазначив, що організувати вибори під час війни неможливо

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий ініціювати зміни до законодавства про мобілізацію, які передбачатимуть можливість служби у війську для народних депутатів, що складають мандат. Про це він сказав на закритій зустрічі з журналістами, передає агентство «Укрінформ» 15 березня.

За словами президента, від початку повномасштабного вторгнення були парламентарі, які хотіли відмовитися від мандата, однак в Україні діє «воєнний стан і треба захищати нашу державу».

«Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті», – сказав Зеленський.

Він додав, що теоретично можливий і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Однак, на його думку, організувати вибори під час війни неможливо.

Зеленський також прокоментував роботу Верховної Ради, зазначивши, що до діяльності парламенту зараз може бути багато оцінок, «але ситуацію треба виправляти». Президент також розкритикував опозиційні сили, які, за його словами, часто не підтримують важливі законопроєкти.

«Щодо опозиційних голосів: на жаль, опозиціонери не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти – чи то законодавчий запит від МВФ для фінансової підтримки, чи то для розблокування 90 млрд євро, чи то законопроєкти, які необхідні для євроінтеграції. Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати», – сказав він.

Зазначимо, у квітні 2025 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що до служби, в тому й числі на передовій, дотичні близько 20 народних депутатів IX скликання. Серед них – Роман Костенко, Роман Лозинський, Сергій Рудик та Михайло Забродський.

Нагадаємо, 13 березня перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив, що близько 40 народних депутатів хочуть скласти мандат. За його словами, багато депутатів бояться звинувачень антикорупційних органів у голосуванні «за вказівкою» навіть коли йдеться про законопроєкти щодо Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду, від яких залежить фінансування бюджету.