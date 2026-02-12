Засідання Верховної Ради в четвер, 12 лютого, закрили, так його і не розпочавши. Це сталось через відсутність у сесійній залі мінімально необхідної для ухвалення рішень кількості народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в телеграмі.

«Рада не розглянула жодного питання через брак голосів і на сьогодні та цей пленарний тиждень закінчила свою роботу щодо розгляду питань порядку денного», – написав народний депутат.

За результатами сигнальних голосувань, уранці в парламентській залі було 204 депутатів за необхідних 226.

Результати сигнального голосування 12 лютого (Фото Ярослава Железняка)

За словами Железняка, наступне засідання Верховної Ради відбудеться 24 лютого.

Під час пленарного засідання 12 лютого нардепи мали розглянути ряд важливих законодавчих ініціатив, зокрема:

№13646 – проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань;

№13037 – проєкт Закону про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням;

№14194 – проєкт Закону про внесення зміни до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» щодо деяких питань перевірки кандидатів на службу в поліції та інші.

Раніше телеграм-канали повідомляли, що багато депутатів не з’явились на пленарному засіданні через отруєння в їдальні або ж ротавірус.

Ярослав Железняк написав, що інформація про отруєння його колег є частково правдивою. Також багато з відсутніх нині перебувають у робочих відрядженнях. Так, народний депутат, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі, що їде на Мюнхенську конференцію з безпеки.