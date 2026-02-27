Віталій Личак (праворуч) керував парафією УПЦ МП у селі Пасіка з 2012 року

Настоятель Свято-Михайлівської парафії у селі Пасіка Мукачівського району Віталій Личак вийшов із УПЦ МП та увійшов до кліру Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної церкви України.

Як розповіли в єпархії ПЦУ 26 лютого, про своє рішення Віталій Личак повідомив під час зустрічі з єпископом ПЦУ.

«Владика Віктор Бедь після вивчення документів особової справи та проведення співбесіди вирішив прийняти протоієрея Віталія Личака до кліру Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ й вручив йому відповідні указ та посвідчення», – зазначили в єпархії.

За інформацією Youcontrol, Віталій Личак керував парафією УПЦ МП у селі Пасіка з 2012 року. Наразі невідомо, чи громада теж вирішила перейти в ПЦУ слідом за священником.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року зі складу УПЦ МП вийшли релігійні громади сусідніх сіл Збини та Пашківці Мукачівського району. З 2018 року перехід оформили тільки 20 з майже 500 релігійних громад УПЦ МП на Закарпатті.