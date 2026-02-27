Херсонський міський суд заочно визнав винним співробітника ФСБ Яна Заневського у порушенні законів і звичаїв війни. Йдеться про катування цивільних під час окупації селища Білозерка у вересні 2022 року. Про це у п’ятницю, 27 лютого, повідомило «Слідство. Інфо».

Вирок ухвалили 19 лютого, обвинуваченому призначили 11 років позбавлення волі, а з урахуванням попереднього вироку Вознесенівського районного суду Запоріжжя – остаточно 14 років ув’язнення. Рішення поки не набрало законної сили.

За даними слідства, співробітника ФСБ Росії на псевдо «Густав» залучили до роботи в окупованій Білозерці не пізніше липня 2022 року. Правоохоронці встановили, що він разом із військовими РФ утримував цивільних у захопленій будівлі місцевого суду. 13 вересня 2022 року під час допиту жінки окупанти вимагали від неї співпраці та запису відео. За відмову її били гумовим кийком, а Заневський, за матеріалами справи, погрожував зґвалтуванням доньки потерпілої. Після цього жінку перевели до захопленої будівлі обласного управління поліції, де утримували в неналежних умовах до кінця вересня.

17 вересня 2022 року Заневський разом із російськими військовими допитував старосту Станіславської ОТГ. Чоловіка викрали з дому, били кулаками, ногами та кийком, а також застосовували електричний струм. Під час допитів вимагали інформацію про ЗСУ та схиляли до підтримки псевдореферендуму. Потерпілий повідомив у суді, що «Густав» погрожував ув’язненням в окупованому Криму та розстрілом. Зрештою його змусили записати відео із закликом брати участь у незаконному референдумі.

Місцеперебування обвинуваченого наразі встановити не вдалося. Потерпілі впізнали «Густава» за фотографіями, наданими слідством. Під час дебатів сторона обвинувачення наполягала на повному доведенні вини, тоді як захист просив виправдання через нібито недостатність доказів.

За даними журналістського OSINT-розслідування, батько засудженого – В’ячеслав Заневський – раніше очолював службу безпеки експрезидента-втікача Віктора Януковича. У 2025 році Вищий антикорупційний суд застосував до нього санкції з конфіскацією активів.

Також встановлено, що телеграм-акаунт, яким користувався Ян Заневський, фігурував у низці закритих чатів, а його транспортні засоби до 2024 року помічали на території Москви.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва у п'ятницю, 20 лютого, засудив до довічного ув'язнення російського військового 40-ї окремої бригади морської піхоти Владіміра Іванова. Його визнали винним у розстрілі двох українських військовополонених у Курській області у січні 2025 року.