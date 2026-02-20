Владіміра Іванова засудили до довічного ув'язнення

Шевченківський районний суд Києва у п'ятницю, 20 лютого, засудив до довічного ув'язнення російського військового 40-ї окремої бригади морської піхоти Владіміра Іванова. Його визнали винним у розстрілі двох українських військовополонених у Курській області у січні 2025 року. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Іванова визнали винним за воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Він став третім громадянином Росії, засудженим в Україні за розстріл полонених, однак це перший вирок за воєнні злочини росіян саме на Курщині.

Мова йде про випадок, що стався 9 січня 2025 року в лісі поблизу села Гуєво Суджанського району Курської області. Того дня Іванов, відомий під псевдо «Ярий», разом зі своїми співслужбовцями з позивними «Бєлий», «Лєбєдь» та «Бум» розстріляли двох українських військовополонених – Івана Кондратюка та Віктора Ляпоту.

Обидва українські захисники склали зброю, підняли руки та не чинили жодного опору. Кондратюк і Ляпота служили у 241-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Після розстрілу тіла загиблих не вдалося евакуювати, оскільки росіяни замінували їх. Розстріл військових зафіксував український дрон. Оператори Сил спеціальних операцій змогли вистежити двох росіян та ліквідувати їх, а Іванова взяли у полон.

Під час засідання 20 лютого Іванов заявив, що визнає провину у повному обсязі. Як пише «Суспільне», прокурор Михайло Нечиталюк зазначив, що докази і свідчення доводять провину підсудного.

«Обвинувачений, уклавши контракт на проходження служби, вирішив добровільно виконувати політику Росії, яка полягає у знищенні суверенітету, державності України. Тобто усвідомлено став слухняним знаряддям політики РФ», – наголосив він.

Суд також частково задовольнив цивільний позов. Іванов разом із російським урядом має виплатити 50 млн грн на користь 14-річного сина загиблого Ляпоти. Позов подала його колишня дружина.

Відомо, що Владіміру Іванову 53 роки, він родом із Севастополя, мешкав у місті Озерськ Челябінської області. У грудні 2024 року був призваний до російської армії і після коротких навчань відправлений у Курську область.

Нагадаємо, у серпні 2025 року за матеріалами Служби безпеки України довічне позбавлення волі отримав росіянин Артьом Куліков за розстріл двох мешканців Харківщини.