Ув'язнили 21-річного російського рецидивіста Артьома Кулікова

За матеріалами Служби безпеки України довічне позбавлення волі отримав ще один росіянин, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення. Про це СБУ повідомила у четвер, 14 серпня.

Відомо, що засуджений окупант розстріляв двох мешканців Харківщини, які перебували на фронтовій території. У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

Мова йде про 21-річного російського рецидивіста Артьома Кулікова, який воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Росії. До окупаційної армії він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки. Після підготовки його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.

Під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох мешканців, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій. Вони намагалися отримати від них інформацію про місця дислокації Сил оборони. Та не здобувши бажане, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків, вони загинули на місці.

«На допиті рашист дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України», – додають у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Кулікова винним за воєнні злочини та присудили йому довічне ув’язнення.

