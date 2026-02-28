Посадовиці організували придбання будинку за штучно завищеною ціною

На Хмельниччині правоохоронці викрили шахрайську схему, через яку державний бюджет зазнав збитків у розмірі 2,6 млн грн під час придбання будинку для родини переселенців. Про це Офіс генпрокурора повідомив у суботу, 28 лютого.

За даними слідства, у червні 2025 року громаді було виділено 6,2 млн грн субвенції на придбання житла для багатодітної родини переселенців із Дніпропетровської області. Посадовиці міської ради організували придбання будинку разом із земельною ділянкою за штучно завищеною ціною.

Заступниця міського голови та начальниця управління праці і соцзахисту населення обрали об’єкт нерухомості та забезпечили проведення оцінки, яка не відповідала реальній ринковій вартості. У серпні 2025 року договір купівлі-продажу було укладено, попри технічні недоліки будинку.

Експертиза підтвердила, що вартість нерухомості була завищена на 2,6 млн грн.

Наразі обом підозрюваним обрали запобіжні заходи, їх відсторонили від посад. За скоєне жінкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідство також перевіряє можливу причетність інших людей до реалізації схеми.

