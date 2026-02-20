Посадовець здійснював технічний нагляд і контроль за будівництвом захисної споруди

Правоохоронці викрили депутата Ковельської районної ради, який одночасно очолює одне з управлінь міської ради, на службовій недбалості, що призвела до понад 2,5 млн грн збитків. Про це у пʼятницю, 20 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадовець здійснював технічний нагляд і контроль за будівництвом захисної споруди для одного з міських ліцеїв. Правоохоронці встановили, що чиновник затвердив проєктно-кошторисну документацію із завищеною вартістю будівельних матеріалів.

Крім того, за інформацією СБУ, він підписував акти виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості будівництва. На підставі цих документів органи Державної казначейської служби перерахували підрядній організації понад 2,5 млн грн.

Наразі посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність інших людей.