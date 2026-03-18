Партизани підпалили тепловоз під Сімферополем

Партизани руху «Атеш» вивели з ладу залізничний тепловоз під Сімферополем, який від забезпечення для російських військ на Запоріжжя. Він заблокував рух інших локомотивів росіян до Запорізького напрямку, повідомили у пресслужбі Атеш у середу, 18 березня.

За даними руху опору, тепловоз підпалили у вівторок, 17 березня. На відео, оприлюдненому партизанами, видно салон тепловоза, охоплений вогнем.

Через пошкодження локомотив не підлягає швидкому відновленню.

Партизани розповіли, що гілкою, де знищили локомотив, росіяни здійснюють забезпечення для своїх військ на Запоріжжі. Потяг мав надіслати окупантам чергову партію боєприпасів, компонентів та розхідних матеріалів для військової техніки.

«Знищення локомотива фактично блокувало ці поставки – частини залишилися без планового поповнення, що безпосередньо вдарило по їхніх можливостях на фронті», – повідомив рух опору.

Нагадаємо, 12 березня партизани також порушили логістику російської армії на Куп'янському напрямку. Рух опору вивів з ладу релейну шафу на ділянці, що веде у напрямку Куп’янська.