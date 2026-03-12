Партизани порушили логістику російської армії на Куп'янському напрямку
Російські окупанти зазнали значних втрат серед особового складу через дефіцит боєприпасів
Агенти партизанського руху «Атеш» провели успішну диверсію на залізниці в районі Старого Оскола Бєлгородської області, вивівши з ладу релейну шафу на ділянці, що веде у напрямку Куп’янська. Саме цим маршрутом, за їхніми даними, російські військові планували доставити боєприпаси для 122-го мотострілецького полку та 27-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Про це повідомили в четвер, 12 березня, у телеграм-каналі руху.
За інформацією агента, який перебуває у сусідньому розвідувальному батальйоні російської армії, постачання боєприпасів було терміновим через їхню нестачу напередодні запланованих бойових дій.
У «Атеші» заявили, що через зрив доставки обидва ворожі підрозділи були змушені вступати у бій із критично низьким запасом боєприпасів, що суттєво вплинуло на їхню боєздатність та призвело до значних втрат серед особового складу.
До слова, у березні партизани знищили магістральний електротяг у залізничному депо Брянська, що є критично важливим вузлом постачання російського угруповання військ «Північ».