Відновити електропостачання після аварійного відключення планують приблизно о 18:00.

У зв’язку із аварійним знеструмленням двох підстанцій у Львові частина трамваїв та тролейбусів тимчасово курсуватиме за зміненими маршрутами. Про це у середу, 7 січня, повідомили у пресслужбі міста.

Як йдеться в повідомленні, близько 15:00 тимчасово знеструмлені тягові підстанції, які живлять мікрорайон Левандівки (вул. Широка, Сяйво, Левандівська, Повітряна, Низинна та прилеглі), частково привокзальний мікрорайон (вул. Смаль-Стоцького, Кульпарківська, Городоцька та прилеглі), мікрорайон ДОКу, вул. Любінську, Окружну, Зигзаг, Сулими та прилеглі вулиці. Також знеструмлено дві тягові підстанції ЛКП «Львівелектротранс». Відтак у місті тимчасові зміни у русі трамваїв та тролейбусів.

За інформацією управління транспорту ЛМР, частина електротранспорту тимчасово не курсує, інші – працюють за зміненими маршрутами.

Тролейбуси №27, №32, №30 – тимчасово не курсують.

Тролейбус №23 – курсує за маршрутом: Автовокзал – кільце вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого.

Тролейбус №38 – курсує за маршрутом: вул. Хуторівка – кільце вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого.

Трамвай №1 – курсує за маршрутом: вул. Погулянка – вул. Коновальця.

Трамвай №4 – курсує за маршрутом: вул. Вернадського – вул. Коновальця.

Трамвай №9 – курсує за маршрутом: вул. Торф’яна – вул. Коновальця.

Трамвай №6 – курсує за маршрутом: вул. Миколайчука –церква Анни.

За інформацією пресслужби «Львівобленерго», відновити електропостачання після аварійного відключення планують приблизно о 18:00.

Оновлено.

Львівська міська рада повідомила, що о 18:02 рух електротранспорту відновлено.