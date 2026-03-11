Росіяни облаштували точку старту БпЛА за 10 км від Нікополя

Російські військові облаштували неподалік Нікополя у Дніпропетровській області навчальну базу, де проходять базову загальновійськову підготовку та тренуються запускати безпілотники. Про це у середу, 11 березня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

За словами міністра, відстань від місця запуску дронів до Нікополя становить менш ніж 10 км. Місто знаходиться під постійними обстрілами, адже росіяни тренуються запускати безпілотники, атакуючи мирне населення.

«Постійні обстріли Нікополя. Там менш як 10 км від точки старту БпЛА. Є інформація, що росіяни там також тренуються на базовій загальновійськовій підготовці запускати дрони – по мирному населенню», – зазначив Клименко.