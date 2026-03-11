48-річний мешканець Полтави намагався провезти книги російського та білоруського видавництв через ПП «Краківець»

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Львівщиною прикордонники вилучили у 48-річного мешканця Полтави книги російського та білоруського видавництв. Про це у середу, 11 березня, повідомили у 7 прикордонному Карпатському загоні.

Як йдеться у повідомленні, під час огляду автомобіля Mercedes, що намагався в’їхати в Україну, прикордонники виявили у багажнику 66 примірників книг російського та білоруського видавництв, серед яких книги російських письменників і поетів, а також переклади закордонних творів.

Як видно з фото, було виявлено та вилучено такі книги: «Алгоритм Ботвинника» Алєксандра Халіфмана, «Вендиго» Елджернона Блеквуда, роман Фьодора Достоєвського «Преступление и наказание», «Черные тени красного города» Анджея Іконнікова, «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» та інші.

Фото прикордонників

Зазначається, що чоловік віз книги з Польщі до Полтави. Виявлену літературу вилучили.