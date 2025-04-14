Серед вилучених книг – твори російських письменників і поетів

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Львівщиною в 42-річного чоловіка митники вилучили 34 книги російського виробництва, а також затримали хмельничанку, яка хотіла ввезти марки часів СРСР і Чехословаччини.

Як повідомила 14 квітня пресслужба митниці, 42-річний мешканець Львівщини їхав із Польщі в Україну через пункт пропуску «Шегині – Медика». У його автомобілі Renault Master митники виявили 34 примірники книг російського видавництва, серед яких книги російських письменників і поетів, а також переклади закордонних творів.

Ввезення продукції з РФ та Білорусі заборонене відповідно до закону від 19 червня 2022 року, тому справу щодо порушника передали в поліцію.

Фото митниці

Додамо, що напередодні митники також затримали 42-річну хмельничанку, яка через пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» хотіла ввезти в Україну 116 поштових марок часів СРСР Чехословаччини. За цими фактами митники склали адмінпротоколи за ч. 3 ст. 471 МКУ.