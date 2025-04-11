Інцидент стався на КПП «Тиса»

Ужгородець намагався завезти з Угорщини в Україну партію медпрепаратів для схуднення і контролю діабету, вартістю 1,3 млн грн. Митники вилучили незадекларований товар до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці 11 квітня, інцидент стався на КПП «Тиса». Під час проходження митного контролю 48-річний водій Audi А6 обрав «зелений коридор».

«Коли митники перевірили авто, то виявили у салоні та багажному відсіку партію дороговартістних лікарських засобів, про які водій ні усно, ні письмово не заявляв. Вартість медичного товару – інноваційних препаратів для схуднення і контролю діабету, різного асортименту, значно перевищувала дозволену норму для ввезення в Україну», – розповіли митники.

На ужгородця склали протокол за ч.3 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає 5,1 тис. грн штрафу з конфіскацією товарів або без неї. Понад сто упаковок лікарських засобів, вартістю 1,3 млн грн, вилучили до рішення суду.