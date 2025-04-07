Незадекларовану готівку виявили серед особистих речей 38-річної водійки

У неділю, 6 квітня, на митному посту «Астей» в українки виявили 259,8 тис. євро, які вона без декларування намагалася вивезти в Угорщину. Гроші вилучили, жінці загрожує близько 50 тис. євро штрафу.

Як повідомили у Закарпатській митниці, 38-річна водійка їхала до Угорщини у приватних справах, обравши «зелений коридор». Незадекларовану готівку виявили серед особистих речей українки.

Українка їхала до Угорщини у приватних справах, обравши «зелений коридор»

«Фізична особа може переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро, без письмового декларування митному органу та надання дозвільних документів. Незадекларовані гроші у порушниці вилучено до рішення, яке прийматиме Закарпатська митниця», – йдеться у повідомленні.

На водійку склали протокол за ч.1 статті 471 Митного кодексу України. Санкції передбачають накладення штрафу в розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену для переміщення валюти без письмового декларування.