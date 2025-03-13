Товар, вартістю 576 тис. грн., вилучили до рішення суду

На Закарпатській митниці вилучили партію стокового одягу та взуття польського бренду Reserved, вартістю понад пів мільйона гривень. Контрабанду везли у Луцьк під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомили у Закарпатській митниці 13 березня, на посту «Ужгород-автомобільний», що на кордоні зі Словаччиною, водій вантажівки надав документи про переміщення гуманітарної допомоги – майже 2 тонн вживаного та нового одягу і взуття. Вантаж відправляла польська компанія-донор, а отримувачем була благодійна організація на Житомирщині.

Також водій подав накладну на товар «мікс одягу та взуття», вагою 1,8 тонни, який також направлявся вказаній благодійній організації. З’ясувалося, що ця партія їхала в Луцьк для комерційного продажу. На фото митниці видно, що це одяг польського бренду Reserved.

«Відповідь з Польщі підтверджувала факт продажу зазначеного вантажу з копією комерційного інвойсу. Вказана у документах польська компанія є оператором ринку Європи з оптової торгівлі стоковим одягом, тканиною та галантерейними виробами. Інформація щодо благодійної діяльності була відсутня», – розповіли митники.

Житомирська благодійна організація підтвердила очікування «міксу одягу та взуття», але не надала документів, які б підтвердили, що це гуманітарна допомога.

На керівника організації, який надав митниці неправдиві відомості щодо ваги, кількості та відправника товару, склали протокол про за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100% вартості товару та його конфіскацію. 140 коробок зі стоковим одягом та взуттям, вартістю 576 тис. грн., вилучили до рішення суду.