У бусах виявили тисячі пар нових джинсів, спортивних костюмів, футболок та білизни

На митному посту «Астей», що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники виявили у двох мікроавтобусах з гуманітарною допомогою тисячі пар нових джинсів, спортивних костюмів, футболок та білизни на понад мільйон гривень. Незадекларований товар вилучили.

Як повідомили у Закарпатській митниці 12 лютого, під час проходження митного контролю обидва водії мікроавтобусів, які поверталися з Євросоюзу, заявили інспекторам, що переміщують виключно гуманітарний вантаж – вживані одяг та взуття, по 600 кг в кожному автомобілі, а також 400 кг меблів та господарських речей. Гуманітарку везли на адресу релігійної громади у Берегові.

«Митники перевірили вміст багажного відсіку та виявили не вказані у деклараціях партії нового одягу, розфасованого у 37 мішках, що переміщувалися серед гуманітарного вантажу. Серед комерційного товару були 1512 пар джинсів, 445 пар спортивних штанів, 160 спортивних костюмів, 1600 футболок та 390 комплектів жіночої білизни різних торгових марок турецького виробництва», – зазначили на митниці.

Водій одного з мікроавтобусів зізнався, що віз товар через кордон для власних потреб. На нього та його колегу склали протоколи за ч.2 статті 471 Митного кодексу України. Увесь асортимент незадекларованого комерційного товару вилучено, його остаточну вартість визначить експертиза.