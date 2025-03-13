Опудало крокодила виявили у багажнику автомобіля Volkswagen

Польські прикордонники затримали 46-річного українця, який віз у багажнику автомобіля опудало крокодила зникаючого виду.

Як повідомила прикордонна служба Польщі, 12 березня у пункті пропуску Кросценко у багажнику автомобіля Volkswagen виявили опудало крокодила. Його в Польщу намагався ввезти 46-річний українець.

З’ясувалося, що крокодил належав до рідкісного зникаючого виду – короткомордий крокодил Osteolaemus tetraspis.

«Водій не мав необхідного дозволу на ввезення екземпляра, який охороняється Вашингтонською конвенцією – CITES. Через порушення правил екземпляр вилучили», – йдеться в повідомленні.

Справу передали у Підкарпатську митно-податкову службу в Перемишлі. За незаконне перевезення рідкісних зразків тварин українцю загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.