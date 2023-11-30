Товар, орієнтовною вартістю понад 12 млн грн, тимчасово вилучено

У пункті пропуску Шегині – Медика на українсько-польському кордоні затримали 50-річного львів’янина, який спробував незаконно ввезти в Україну діаманти, годинники Rolex та ювелірні прикраси на 12 млн грн.

Як повідомила Львівська митниця, 50-річний львів’янин ввечері 29 листопада повертався в Україну з-за кордону, він намагався перетнути кордон з Польщею через пішохідний перехід у Шегинях. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», чим заявив, що не переміщує товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування.

Однак, під час огляду його валізи працівники митниці, за оперативною інформацією та участю співробітників СБУ, виявили 15 наручних годинників Rolex, сім діамантів, 17 ювелірних виробів з дорогоцінного металу білого кольору: каблучки, підвіски, сережки, кольє, браслети. Товар, орієнтовною вартістю понад 12 млн грн, тимчасово вилучено.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Санкція статті тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів.