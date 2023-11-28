Телефони були сховані у конструктивних порожнинах автобуса, але, на думку суду, доступ до них не був утруднений

Галицький районний суд Львова закрив справу про порушення митних правил водієм рейсового автобуса, який намагався ввезти в Україну 200 нових iPhone 13 та 14 у конструктивних порожнинах автобуса. Митники повідомляли, що вартість телефонів становила близько 7 млн грн. Водій Василь Окіс визнав, що перевозив 200 iPhone без декларування, але його адвокат у суді домігся закриття справи і вилучені телефони мають повернути водію.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 16 серпня у пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею. Водій Василь Окіс керував автобусом Van Hool сполученням Колобжег – Вінниця, у автобусі було ще 73 пасажири та другий водій. Усі заявили, що не перевозять нічого, що потребує декларування.

Під час митного огляду в конструктивних порожнинах автобуса, які не призначені для перевезення вантажу (в бокових порожнинах відсіку для електроніки автобуса, в порожнинах під сходами у автобусі), було виявлено 200 нових телефонів iPhone 13 та 14. Повідомляючи про виявлену контрабанду, митники зазначали, що її вартість становить приблизно 7 млн грн.

Василь Окіс не повідомляв митників, що він перевозить 200 нових мобільних телефонів. Після того, як митники знайшли телефони, водій визнав, що перевозив незадекларовані телефони. Він заявив, що взяв телефони у Польщі та погодився перевезти їх в Україну за винагороду.

Згідно з протоколом, Василь Окіс притягується до адмінвідповідальності за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю способом, що утруднює виявлення цього товару.

Василь Окіс та його адвокат не заперечують того факту, що виявлений товар не був внесений до декларації поданої митному органу. Натомість, сторона захисту заявляє, що водій не вчиняв жодних дій спрямованих на приховування товару або утруднення його виявлення.

Суддя Віталій Стрельбицький проаналізував усі матеріали та докази у цій справи та дійшов висновку, що «матеріали справи не містять належних та допустимих доказів, які доводять факт вчинення водієм умисних дій спрямованих на приховування товару від митного контролю, у тому числі розміщення речей у місцях з утрудненим доступом».

Суддя пояснив як прийшов до такого висновку. У проколі вказано, що товари знаходились у конструктивних порожнинах автобуса, не призначених для перевезення вантажу, а саме, у бокових порожнинах відсіку для електроніки автобуса, в порожнинах під сходами у салоні автобуса, доступ до яких став можливим після відкриття технічних люків.

«До матеріалів справи не долучено жодної технічної документації транспортного засобу, у якому було виявлено товар. Отже, незрозумілим є те, чому уповноважений представник митного органу у протоколі вказав місцем виявлення товару «конструктивні порожнини автобусу не призначені для перевезення вантажу». Також незрозумілим є визначення наведене у протоколі, як «бокові порожнини відсіку для електроніки автобуса». Даних про те, для якої саме електроніки автобусу передбачені ці порожнини і чому представник митниці прийшов до такого висновку, матеріали справи не містять», – йдеться у постанові суду.

Також, на думку суду, під час розгляду справи не надано жодних доказів і не наведено належного обґрунтування щодо того, що у порожнинах під сходами у салоні автобуса заборонено перевозити товар чи доступ до них є утруднений.

«У цьому випадку, виходячи з логіки наведеної у протоколі, можна цілком закономірно навести те, що інспектор митного органу потрапив до салону автобусу шляхом відкриття технічних люків призначених для обслуговування та використання автобусу, тобто дверей. У такому випадку усі незадекларовані предмети, окрім конструктивних елементів, які знаходяться у автобусі, можна віднести до категорії таких, що переміщаються шляхом приховування товару або утруднення його виявлення», – наведено думку судді у постанові.

Суддя Віталій Стрельбицький закрив справу про порушення митних правил водієм автобуса Василем Окісом. Вилучений товар митники мають йому повернути. На постанову ще може бути подана апеляція.