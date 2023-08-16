38-річний чоловік намагався провезти 200 телефонів у відсіку для інструментів

На українсько-польському кордоні у водія рейсового автобуса виявили контрабандну техніку Apple на 7 млн грн. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 38-річний чоловік намагався провезти 200 телефонів у відсіку для інструментів.

Про виявлення контрабандної техніки Apple прикордонники та митники повідомили у середу, 16 серпня. За даними митників, вночі у пункт пропуску «Грушів – Будомєж» приїхав рейсовий автобус з Польщі, у конструктивних порожнинах якого виявили 200 нових Apple iPhone 13 та 14. Загальна вартість техніки близько 7 млн грн.

Прикордонники додали, що телефони 5 різних моделей марки Apple були заховані у відсіку для інструментів. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби ZAXID.NET уточнили, що адмінпротокол склали на 38-річного водія автобуса.

За цим фактом складено адмінпротокол протокол відповідно до ст. 483 МКУ (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Прихований товар вилучено. Невдовзі справу розглядатимуть в суді.