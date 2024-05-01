Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 травня, своїми указами змінив керівників обласних управлінь СБУ одразу в чотирьох областях. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

Указом №258/2024 було звільнено Дмитра Нєвєдрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Іншим указом його призначено на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Указом №260/2024 було звільнено Сергія Кононенка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Іншим указом Кононенка призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Указом №262/2024 було звільнено Івана Рудницького з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Рудницького призначено на аналогічну посаду у Волинській області.

Указом №264/2024 було звільнено Миколу Лисененка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області. А вже указом №265/2024 його було призначено на аналогічну посаду в Миколаївській області.

Як інформував ZAXID.NET, 1 травня Зеленський підписав також указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ. Причина звільнення не уточнюється, однак Вітюк нещодавно потрапив у скандал через статки його сім’ї.